Итальянские металлурги начали неделю протестных митингов

Сотрудники крупнейшего металлургического предприятия страны требуют, чтобы владелец предприятия исполнял взятые на себя обязательства (не останавливал деятельность предприятия и не увольнял рабочих), пишет regnum.ru.

Акции протеста продлятся в течении недели, сообщили в профсоюзе.

Правительство Италии в целом выступает на стороне рабочих, однако ему пока не удается добиться изменения позиции Arcelor Mittal, руководители которой ссылаются на неблагоприятную ситуацию на рынке и готовятся к сокращению деятельности своего предприятия либо к уходу из Италии.