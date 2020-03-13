Итальянские металлурги требуют остановки заводов и готовы бастовать

Представители профсоюзов отметили, что готовы начать забастовки, если в правительстве не прислушаются к их мнению. Премьер-министр Джузеппе Конте анонсировал проведение 13 марта онлайн-конференции с лидерами профсоюзов, вероятно, по итогам этой конференции будет принято решение о приостановке работы крупных предприятий на несколько недель.

По данным на 11 марта, от коронавируса в Италии умерли 827 человек, количество жертв за сутки выросло на 30%. Всего коронавирусом заражены 10 590 человек, что на 2076 больше, чем днем ранее. Выздоровели 1045 граждан, в сравнении с данными 10 марта этот показатель увеличился на 4%, пишет regnum.ru.

Власти ограничили перемещение граждан по территории страны, отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех заведений общественного питания и торговых заведений (за исключением аптек, продуктовых и табачных магазинов, АЗС и т. п.), гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики — прежде всего из-за отсутствия туристов, а также из-за сокращения объемов производства и экспорта.