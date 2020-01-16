Итальянские пенсионеры получают почти 300 млрд евро в год

Четверг, 16 Январь 2020 Италия Италия

Итальянские пенсионеры получают почти 300 млрд евро в год

По состоянию на 2018 год в Италии было около 16 миллионов пенсионеров, чуть более четверти населения страны.

Об этом сообщили в среду, 15 января, в национальной службе статистики Istat.

Общая сумма пенсионных начислений составила 293 млрд евро. В сравнении с данными за 2017 год этот показатель вырос на 2,2%, пишет regnum.ru.

Таким образом, в 2018 году каждый пенсионер в среднем в год получал около 18,5 тыс. евро (чуть более 1,5 тыс. евро в месяц).

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