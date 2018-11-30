Итальянские полицейские арестовали привидение

Пятница, 30 Ноябрь 2018 Италия Италия

Итальянские полицейские арестовали привидение

Полицейские города Павия на севере Италии заявили о завершении операции Ghostbusters.

Долгое время правоохранительные органы выслеживали человека, который наряжался в белую простыню, изображая привидение, и крал картины, документы и другие исторические ценности из хранилищ, сообщает итальянская редакция Huffington Post.

"Привидением" оказался 50-летний житель Павии. В хранилища он попадал, пользуясь должностью сотрудника логистической компании. Вместе с ним был задержан и 67-летний уроженец города Ломеллина, который работал в антикварном магазине и помогал сбывать краденое. Мужчинам предъявлены обвинения в кражах при отягчающих обстоятельствах, сбыте похищенного имущества и незаконном владении оружием, пишет life.ru.

В сентябре карабинеры Рима задержали двоих россиян, которые обносили дорогие бутики, куда заходили со своими пакетами. Пакеты содержали специальную защиту от рамок сигнализации на входе.

Также Лайф рассказывал, что для соблюдения туристами правила "не купаться в фонтанах", а для местных граждан — "не наряжаться центурионом" муниципальную полицию итальянской столицы увеличат с 6000 до 8000 служащих.

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