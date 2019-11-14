Итальянские полицейские изъяли в порту тонну кокаина

Четверг, 14 Ноябрь 2019 Италия Италия

Итальянские полицейские изъяли в порту тонну кокаина

Итальянские карабинеры и сотрудники финансовой гвардии изъяли более тонны кокаина в порту города Джойя-Тауро (южная область Калабрия).

Операция была проведена совместно с правоохранителями из других европейских стран.

Как сообщил телеканал TGCOM24, 144 упаковки с наркотиком оказались спрятаны в охлаждаемом контейнере, предназначенном для транспортировки бананов, который прибыл из Южной Америки. Их удалось обнаружить благодаря радиогенному сканированию, которое провело таможенное агентство. Наркотики должны были переправить дальше в Германию, пишет news.ru.

По подсчётам сотрудников правоохранительных органов, стоимость находки на чёрном рынке составляет около 250 млн евро.

Как писал News.ru, более тонны кокаина обнаружила полиция в выброшенных морем на юго-западное побережье Франции многочисленных пакетах. В связи с ведущимися на побережье поисковыми работами для посетителей закрыты целый ряд пляжей. Как полагает полиция, кокаин, скорее всего, находился на борту яхты, затонувшей по пути с Антильских островов или из континентальной Латинской Америки. Население прибрежных районов предупреждено об уголовной ответственности за попытку присвоить себе противозаконную находку.

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