Итальянские популисты пообещали не повышать пенсионный возраст

Пятница, 25 Октябрь 2019 Италия Италия

Итальянские популисты пообещали не повышать пенсионный возраст

Об этом заявил журналистам в четверг, 24 октября, лидер «Движения 5 звезд», глава МИД Луиджи Ди Майо, передает Italia Oggi.

Так он прокомментировал заявления своего коллеги по коалиции, лидера «Живой Италии» Маттео Ренци, который призвал к пересмотру пенсионной реформы, пишет regnum.ru.

Пенсионный возраст в Италии был повышен до 67 лет в 2012 году, инициаторами этого решения были либералы, в состав которых входил тогда и Ренци.

В 2018 года пенсионный возраст был снижен до 62 лет (при условии наличия 38 лет трудового стажа). Инициатива принадлежала «Лиге» Маттео Сальвини, однако ее поддержали и в «Движении 5 звезд». Позиция партии не изменилась, уточнил Ди Майо.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)