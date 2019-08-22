Итальянские промышленники заявили о риске рецессии

Четверг, 22 Август 2019 Италия Италия

Итальянские промышленники заявили о риске рецессии

Экономика Италии может вернуться к стадии рецессии, из которой не так давно вышла.

Об этом заявил в среду, 21 августа, глава конфедерации промышленников Винченцо Бочья.

По словам Бочья, экономика Италии в значительной степени увязана с экономикой Германии, которая, судя по данным статистики, переживает сложный период, пишет regnum.ru.

Глава конфедерации также отметил, что намеченный уходящим правительством финансовый маневр (предполагающий, в том числе, снижение НДФЛ для ряда групп граждан) очень нужен стране, но выполнить это маневр, предполагающий выделение десятков миллиардов евро, будет, по мнению Бочья, нелегко.

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