Итальянские промышленники заявили о риске рецессии

Об этом заявил в среду, 21 августа, глава конфедерации промышленников Винченцо Бочья.

По словам Бочья, экономика Италии в значительной степени увязана с экономикой Германии, которая, судя по данным статистики, переживает сложный период, пишет regnum.ru.

Глава конфедерации также отметил, что намеченный уходящим правительством финансовый маневр (предполагающий, в том числе, снижение НДФЛ для ряда групп граждан) очень нужен стране, но выполнить это маневр, предполагающий выделение десятков миллиардов евро, будет, по мнению Бочья, нелегко.