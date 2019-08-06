Итальянские статистики прогнозируют возобновление роста экономики

Вторник, 06 Август 2019 Италия Италия

Итальянские статистики прогнозируют возобновление роста экономики

По предварительным данным за июль 2019 года, в итальянской экономике возобновится рост производства.

Таков прогноз национальной службы статистики Istat, передает информагентство ANSA в понедельник, 5 августа.

Повышение будет незначительным, но «нулевые» показатели останутся в прошлом, полагают статистики. При этом рост будет достигнут за счет внутреннего спроса, на внешнем рынке, с учетом продолжающейся санкционной войны, улучшения не будет, пишет regnum.ru.

Они отметили ряд позитивных тенденций в экономике страны в первом полугодии: уровень занятости населения стабилизировался, а цены на энергоносители, инфляция и уровень безработицы снижаются.

Ранее статистики сообщили, что во втором квартале 2019 года ВВП Италии не изменился ни в сравнении с показателями предыдущего квартала, ни в сравнении с показателями годичной давности.

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