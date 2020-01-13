Итальянские ученые решили избавиться от женских измен

Джузеппе Районни (координатор команды ученых) уверяет в том, что «волшебные пилюли» будут иметь воздействие исключительно на женский организм. Действие же будет происходить с помощью изменений в гормональном фоне, после которых выработается тяга лишь к одному-единственному человеку.

Сами пилюли состоят из тестостерона и различных нейростимуляторов. Препарат также окажет положительное воздействие на нервную и эндокринную систему, сообщает napoli1.com.

Этим препаратом, который получил название «Female fidelity» - «женская верность», ученые надеются сохранить семьи и избавиться от проблемы измены.