Итальянские ученые решили избавиться от женских измен

Понедельник, 13 Январь 2020 Италия Италия

Итальянские ученые решили избавиться от женских измен

Во Флоренции ученые изобрели лекарство от женской измены.

Джузеппе Районни (координатор команды ученых) уверяет в том, что «волшебные пилюли» будут иметь воздействие исключительно на женский организм.    Действие же будет происходить  с помощью изменений в гормональном фоне, после которых выработается тяга лишь к одному-единственному человеку. 

Сами пилюли состоят из тестостерона и различных нейростимуляторов. Препарат также окажет положительное воздействие на нервную и эндокринную систему, сообщает napoli1.com.

Этим препаратом, который получил название «Female fidelity» - «женская верность», ученые надеются сохранить семьи и избавиться от проблемы измены.

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