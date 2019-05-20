Итальянские винные погреба откроются для публики

Дни открытых погребов – самое важное событие винного туризма в Италии, во время которого путешественникам предоставляется уникальная возможность посетить частные хозяйства местных виноделов.

С 1993 года виноделы, поддерживающие движение винного туризма, в последние выходные мая показывают винные хозяйства и лично общаются со всеми желающими, пишет euromag.ru.

Можно не только попробовать вина в сопровождении местных блюд, но и узнать секреты производства. С каждым годом проект «Открытые погреба» пользуется все большей популярностью.