Итальянские винные погреба откроются для публики

Понедельник, 20 Май 2019 Италия Италия

Итальянские винные погреба откроются для публики

25 и 26 мая в городах Италии пройдут Дни открытых винных погребов.

Дни открытых погребов – самое важное событие винного туризма в Италии, во время которого путешественникам предоставляется уникальная возможность посетить частные хозяйства местных виноделов.

С 1993 года виноделы, поддерживающие движение винного туризма, в последние выходные мая показывают винные хозяйства и лично общаются со всеми желающими, пишет euromag.ru.

Можно не только попробовать вина в сопровождении местных блюд, но и узнать секреты производства. С каждым годом проект «Открытые погреба» пользуется все большей популярностью.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья