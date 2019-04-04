Итальянские власти не желают принимать корабли с мигрантами

Четверг, 04 Апрель 2019 Италия Италия

Итальянские власти не желают принимать корабли с мигрантами

Министр внутренних дел Сальвини советует капитану отправиться к себе домой — в Германию.

Правительство Италии отказалось принимать в портах судно немецкой неправительственной организации (НПО) Sea Eye с 64 нелегальными мигрантами на борту, передает канал TeleSur 3 апреля.

Капитан судна просит разрешения высадить пассажиров в портах Мальты или Италии. Судно подобрало терпящих бедствие людей у берегов Ливии, 50 человек считаются пропавшими без вести, пишет regnum.ru.

«Судно под немецким флагом, НПО немецкая, капитан — из Гамбурга. Он провел операцию в ливийский водах и просит безопасного убежища. Что ж, пусть отправляется в Гамбург», — написал в социальных сетях министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини.

31 марта министерство внутренних дел Италии проинформировало, что число мигрантов, прибывающих по морю, сократилось почти на 92%. За три месяца 2019 года в страну прибыл 571 человек, за аналогичный период прошлого года — около 6300. Напомним, итальянские порты закрылись для кораблей НПО с приходом к власти коалиции «Лиги» и «Движения 5 звезд» в июне 2018 года.

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