Итальянские врачи планируют забастовку

Профсоюзы медицинских работников Италии рассматривают возможность проведения повторной общенациональной забастовки, сообщает Tg Com в среду, 5 декабря.

Представители профсоюзов отмечают, что забастовка, проведенная 23 ноября 2018 года, не принесли никаких результатов: несмотря на заявления со стороны власти, все предложения бастующих «исчезли в недрах бюрократии».

Повторная забастовка может быть проведена в ближайшие недели, пишет regnum.ru.

В забастовке 23 ноября, по данным профсоюзов, участвовали от 80 до 90% сотрудников медицинских учреждений. Основное требование — увеличение государственных расходов на здравоохранение.