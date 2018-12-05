Итальянские врачи планируют забастовку

Среда, 05 Декабрь 2018 Италия Италия

Итальянские врачи планируют забастовку

Все предложения бастующих «исчезли в недрах бюрократии».

Профсоюзы медицинских работников Италии рассматривают возможность проведения повторной общенациональной забастовки, сообщает Tg Com в среду, 5 декабря.

Представители профсоюзов отмечают, что забастовка, проведенная 23 ноября 2018 года, не принесли никаких результатов: несмотря на заявления со стороны власти, все предложения бастующих «исчезли в недрах бюрократии».

Повторная забастовка может быть проведена в ближайшие недели, пишет regnum.ru.

В забастовке 23 ноября, по данным профсоюзов, участвовали от 80 до 90% сотрудников медицинских учреждений. Основное требование — увеличение государственных расходов на здравоохранение.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья