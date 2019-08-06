Итальянские врачи провели операцию на мозге с помощью гипноза

Вторник, 06 Август 2019 Италия Италия

Итальянские врачи провели операцию на мозге с помощью гипноза

Сложная операция на мозге была проведена итальянскими врачами с использованием гипноза вместо привычного наркоза.

Такой необычный метод сработал «на ура» и врачи планируют и дальше его применять. В мире известно лишь три случая, когда в качестве наркоза применялся гипноз во время операции. Опыт врачей города Леньяно продемонстрировал успешную процедуру. Пациентом оказался 69-летний Пьеро де Бернарди, пишет inforeactor.ru.

Он упал с велосипеда, из-за чего образовалась гематома в одной из областей правого полушария мозга. Чтобы вернуть себе возможность двигать левой частью тела, пострадавший дал свое согласие на экспериментальную операцию. Его нейрохирург Андреа Чивидини уже проходил обучение в Итальянском центре клинического экспериментального гипноза в Турине. 

Врач начал испытывать альтернативные методы «отключения» мозговой активности. Операция прошла успешно, и теперь мужчина может вернуться к привычной жизни. После положительного первого опыта хирургии без наркоза медики решили в будущем не отказываться от подобного вида анестезии, если в этом будет необходимость.

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