Итальянских футболистов наказали за богохульство

Вторник, 29 Октябрь 2019 Италия Италия

Итальянских футболистов наказали за богохульство

Полузащитник «Пармы» Маттео Скоццарелла и хавбек «Сассуоло» Франческо Маньянелли были наказаны за богохульство.

Как сообщает пресс-служба дисциплинарного комитета Итальянской федерации футбола (FIGC), оба инцидента произошли во время матча девятого тура чемпионата Италии. Отмечается, что они выкрикивали проклятия с упоминанием имени бога, за что получили дисквалификации на один матч, пишет gazeta.ru.

В августе 2018 года за оскорбление Девы Марии и сравнение бога с собакой на одну встречу был отстранен полузащитник «Удинезе» Роландо Мандрагора.

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