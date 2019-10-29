Итальянских футболистов наказали за богохульство

Как сообщает пресс-служба дисциплинарного комитета Итальянской федерации футбола (FIGC), оба инцидента произошли во время матча девятого тура чемпионата Италии. Отмечается, что они выкрикивали проклятия с упоминанием имени бога, за что получили дисквалификации на один матч, пишет gazeta.ru.

В августе 2018 года за оскорбление Девы Марии и сравнение бога с собакой на одну встречу был отстранен полузащитник «Удинезе» Роландо Мандрагора.