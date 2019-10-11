Итальянских школьников пересадят на электротранспорт

Пятница, 11 Октябрь 2019 Италия Италия

Итальянских школьников пересадят на электротранспорт

Правительство Италии на заседании в четверг, 10 октября, утвердило так называемый «Декрет о климате».

Декрет предполагает выделение 255 млн евро для улучшения экологической ситуации в Италии, особенно в наименее экологически благополучных городах страны, пишет regnum.ru.

В числе прочих мер предполагается заменить весь парк автобусов начальных и средних школ на электромобили, а также автобусы с бензиновыми двигателями, использующие топливо класса не ниже Евро-6.

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