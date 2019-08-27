Итальянский астронавт снял из космоса дым от лесных пожаров в Амазонии

С начала года в лесах Амазонии в Бразилии зафиксировано рекордное количество природных пожаров - около 73 тысяч по данным бразильского Национального института космических исследований INPE. При этом за весь 2018 год было зафиксировано 39 тысяч возгораний.

"Простирающийся на тысячи километров дым от десятков вызванных деятельностью человека пожаров в лесах Амазонии", - написал Пармитано на своей странице в Twitter.

Астронавт сопроводил свой комментарий снимками пожаров, сделанными им с борта станции, пишет РИА Новости.

Увеличение числа пожаров связывают с политикой президента Бразилии Жаира Болсонару, который поощряет вырубку леса фермерами и списывает пожары на естественную для сезона жару. В июле Болсонару уволил главу INPE, раскритиковав "неточные" данные института о вырубке лесов в стране.

На прошлой неделе президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в заочную полемику с президентом Франции Эммануэлем Макроном, обвинив его в "колониальной ментальности" и преследовании личных политических целей. Поводом послужило предложение президента Франции обсудить ситуацию с пожарами в Амазонии на саммите G7. После этого Макрон обвинил Болсонару в невыполнении обязательств по климату и выступил против соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским блоком Меркосур.

Леса Амазонии площадью около 7 миллионов квадратных километров располагаются на территории девяти государств: Бразилии (60 процентов леса), Перу, Колумбии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Гайаны, Суринама и Французской Гвианы. Амазонию называют "легкими" Земли, так как ее леса вырабатывают 20 процентов всего кислорода на планете.