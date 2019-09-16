Итальянский авторынок в августе ушел «в минус»

Об этом сообщает Итальянская ассоциация автопроизводителей (ANFIA).

Такая ситуация на итальянском авторынке может быть связана не только с сезонным падением продаж, но и с правительственным кризисом, отмечают в ANFIA.

Всего с января по август 2019 года в Италии было реализовано около 1,3 млн автомобилей — на 3% меньше, чем за такой же период прошлого года.

В рейтинге самых покупаемых машин в Италии первое место занимает Fiat. Автомобили этой марки в августе купили 13 000 покупателей, что меньше прошлогоднего результата на 8,4%. Вторую строчку занимает немецкая марка Volkswagen. Здесь наблюдается рост на 13,1% по сравнению с прошлым годом, до 7429 экземпляров. На третьем месте расположились машины французской автокомпании Renault с показателем 5858 проданных машин (-39,1%), пишет regnum.ru.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно Dacia (5839 ед.) и Ford (5620 ед.).

Напомним, в августе 2019 года Российский авторынок занял второе место среди автомобильных рынков Европы. Лидером же здесь традиционно стала Германия. В этой стране было продано 313 748 машин. Это на 0,8% меньше уровня 2018 года.