Итальянский авторынок в ноябре снизился на 7%

По информации, предоставленной в Итальянской ассоциации производителей автомобилей, с начала осени вводятся в использование новые правила сертификации машин WLTP. Это продолжает влиять на уровень спроса на автомобили, но меньше, чем на протяжении предыдущих двух месяцев. Подводя итоги продаж за 11 месяцев этого года, число проданных автомашин в автосалонах Италии понизилось на 3,5%, что составило более 1 миллиона 760 тысяч единиц, пишет car.ru.

По статистике наиболее популярной у покупателей остается марка Fiat. Уровень продаж данной марки машин в прошедшем месяце составили более 22 тысяч штук. Вторую позицию заняла марка Volkswagen, реализация которой остановилась на уровне 13322 единицы с увеличением на 11,8 %.

Третье место досталось марке Ford, чей уровень продаж составляет 9213 автомобилей, что ниже прошлогоднего уровня на 13,3 %.