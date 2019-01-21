Итальянский авторынок за год потерял более 3%

Понедельник, 21 Январь 2019 Италия Италия

Итальянский авторынок за год потерял более 3%

В 2018 году в Италии продано 1,9 млн машин.

В минувшем году сокращение объема продаж автомобилей в Италии составило 3,1%. Всего за год было продано 1,9 млн машин, передает агентство «Автостат» со ссылкой на данные Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA).

Из сообщения следует, что отрицательный результат зафиксирован впервые после четырех лет последовательного восстановления спроса, пишет regnum.ru.

Лидерство в сфере продаж удерживает Fiat, который в 2018 году реализовал 323 342 машины (снижение составило 19,7%), на втором месте — Volkswagen с 162 775 машинами (рост 12,4%). Тройку замыкает Ford с 129 563 автомобилями (-3,4%).

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья