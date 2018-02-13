Итальянский бренд откроет магазин собственных подделок

Подделки под брендом Deisel продаются официально. По словам предпринимателя, эта инициатива призвана помочь людям «расслабиться в том, что касается модных условностей». «Фейки всегда делали аутсайдеры, - сказал Ренцо Россо. - Но я уважаю людей, которые признают собственное несовершенство, и тем более тех, кто не стесняется носить то, что им хочется».

В феврале 2018 года генеральный адвокат Европейского суда юстиции в Люксембурге Масьеж Спунар заявил, что французский дизайнер обуви Кристиан Лубутен не имеет эксклюзивного права на ярко-красную подошву, которую он сделал отличительным признаком своей продукции. Лубутен в 2012 году подал иск в Гаагский окружной суд против обувной марки Van Haren, использовавшей красные подошвы. Суд принял сторону дизайнера, временно запретив компании продавать такую обувь. В 2014-м Van Haren подала жалобу в апелляционную инстанцию, которая обратилась за консультацией в Европейский суд юстиции.