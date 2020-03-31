Итальянский дирижер нашел положительный момент в самоизоляции

Вторник, 31 Март 2020 Италия Италия

Итальянский дирижер нашел положительный момент в самоизоляции

Итальянско-российский режиссер и пианист, дирижер и худрук театра "Мюзик-Холл" Фабио Мастранджело поделился мнением по поводу положительных сторон всеобщей самоизоляции.

По словам режиссера, ситуация в Италии в связи с распространением коронавируса очень тяжелая. Его родные живут на юге страны, где обстановка сравнительно спокойная, но жители опасаются, что и у них пандемия может распространяться так же быстро, как и на севере Италии.

Мастранджело признался, что коронавирус затронул и коллег музыканта: так, проживавший в Северной Италии директор по кастингу в миланском театре Лука Таржетти скончался, пишет radiosputnik.ria.ru.

Фабио Мастранджело рассказал о работе "Мюзик-Холла" в условиях пандемии.

"Мы в театре "Мюзик-Холл", пока это было можно, продолжали работать. Конечно, мы понимаем, что концерт онлайн – это совсем не то, что концерт в зале, где присутствуют зрители. Конечно, это компромиссный вариант. Но в данном случае мне кажется, что это не самый плохой компромисс", – рассказал дирижер.

Мастранджело подчеркнул, что ситуация очень непредсказуемая, но он выразил удовлетворение тем, что в России она относительно контролируемая.

"Старайтесь вести себя так, как рекомендуют медики и власти. Соблюдайте такие элементарные вещи, как мытье рук, маски, режим. В моей семье мы постоянно говорим об этом детям. И сами стараемся делать все, что можем", – посоветовал дирижер.

Фабио Мастранджело нашел и положительный момент в условиях самоизоляции.

"Вспомните, кто из нас не жаловался на недостаток времени? На то, что некогда общаться со своими близкими. Сейчас к этому вынуждает сложившаяся ситуация. Будет больше времени для общения", – считает музыкант.

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