Итальянский эспрессо станет объектом ЮНЕСКО

Пятница, 06 Декабрь 2019 Италия Италия

Итальянский эспрессо станет объектом ЮНЕСКО

В ноябре 2020 года, как ожидается, итальянский кофе эспрессо будет внесен в список объектов нематериального наследия человечества под охраной ЮНЕСКО.

Процесс признания начат в марте 2016 года и продвигался Консорциумом по защите традиционного итальянского эспрессо.

Сегодня в стране работает более 800 предприятий по обжариванию кофейных зерен.

Годовое потребление кофе на душу населения в Италии в 2018 году составило 5,9 кг, увеличившись на 5,3% за год, сообщает euromag.ru

С точки зрения потребления кофе является вторым напитком в мире после воды. Страной-лидером по потреблению кофе в Европе, однако, является не Италия и не Франция, а Финляндия.

В Италии 95% итальянцев пьют кофе ежедневно; в основном, напиток потребляют дома (92%) или в барах (72%).

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