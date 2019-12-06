Итальянский эспрессо станет объектом ЮНЕСКО

Процесс признания начат в марте 2016 года и продвигался Консорциумом по защите традиционного итальянского эспрессо.

Сегодня в стране работает более 800 предприятий по обжариванию кофейных зерен.

Годовое потребление кофе на душу населения в Италии в 2018 году составило 5,9 кг, увеличившись на 5,3% за год, сообщает euromag.ru

С точки зрения потребления кофе является вторым напитком в мире после воды. Страной-лидером по потреблению кофе в Европе, однако, является не Италия и не Франция, а Финляндия.

В Италии 95% итальянцев пьют кофе ежедневно; в основном, напиток потребляют дома (92%) или в барах (72%).