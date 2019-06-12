Итальянский фестиваль на «Флаконе»

Среда, 12 Июнь 2019 Италия Италия

Итальянский фестиваль на «Флаконе»

21-23 июня состоится фестиваль, посвященный Тоскане.

С 21 по 23 июня на дизайн-заводе Флакон пройдет фестиваль, посвященный Тоскане. Посетители смогут не только купить итальянские продукты, но и побывать на бесплатных кулинарных мастер-классах, послушать лекции, подтянуть итальянский и попробовать настояшее джелато.

В празднике участвуют сразу несколько джелатерий, так что мороженого хватит на всех, пишет euromag.ru.

На фестиваль можно приходить с детьми, не боясь, что им будет скучно. Для них на Italian week festival оборудуют детскую зону с книгами и мастер-классами, устроят развлекательную программу с конкурсами. Также маленьких гостей ждет детское меню: мороженое, пицца и сладкие канноли. И еще один огромный плюс – на площадке фестиваля есть бассейн!

Italian week festival –традиционный фестиваль об Италии, который проходит раз в сезон с 2012 года. Организаторы проекта стараются поддерживать любовь к стране и вне фестиваля, создав комьюнити в Facebookи сайте подробной информацией об искусстве, музыке, еде и природе Италии.

Вход на все мероприятия свободный.

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