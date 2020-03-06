Итальянский футбол на месяц закрыли от зрителей

Пятница, 06 Март 2020 Италия Италия

Итальянский футбол на месяц закрыли от зрителей

Все матчи чемпионата Италии по футболу до 30 марта будут проходить без зрителей.

Срок может быть изменен, ограничения будут пересматриваться по мере развития ситуации с распространением коронавируса, пишет regnum.ru.

По данным властей страны на 5 марта, жертвами коронавируса в Италии стали 148 человек (на 41 больше, чем днём ранее). 414 человек выздоровели. Общее число заболевших — 3296 человек.

Власти приостановили работу всех школ и вузов, запретили проведение митингов и рекомендовали гражданам снизить «социальную активность». Прогнозируются многомиллиардные убытки для экономики из-за последствий распространения болезни — проблемы ждут в первую очередь отрасль туризма, а также экспорт итальянских товаров.

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