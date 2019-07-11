Итальянский гранд-отель приглашает на фестиваль Пуччини

История Виареджо неразрывно связана с Grand Hotel Principe di Piemonte, чей бело-розовый фасад украшает променад курортного города с 1925 года, а также с Пуччини.

Вилла Пуччинина озере Массачукколи, неподалеку от Виареджо, после смерти маэстро в 1924 была превращена в мемориальный музей, пишет euromag.ru.

24 августа 1930 года на открытой сцене, возведенной на сваях прямо на озере, состоялся первый фестиваль, на котором исполняли «Богему».

Этот летний сезон также не станет исключением: Grand Hotel Principe di Piemonte приглашает гостей занять места в первом ряду с видом на озеро Массачукколи. Большой зал фестиваля вмещает 3400 зрителей, которые могут любоваться не только происходящим на сцене, но и озером, которое так любил маэстро.

В специальное предложение отеля Principe di Piemonte «Фестиваль Пуччини» входит проживание в отеле, завтрак-буфет с видом на променад Виареджо, 50-минутный доступ в спа отеля, ланч или ужин перед оперным представлением (три блюда, вино по выбору сомелье в ресторане Regina), бутылка просекко в номере по прибытии, доступ в фитнес-зал и wi-fi.