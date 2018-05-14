Итальянский хирург намерен открыть путь к бессмертию

Медики нашли потенциально возможный способ обеспечить человечество бессмертием. Об этом заявил итальянский хирург Серджио Канаверо, который готовится к первой в мире операции по пересадке головы человека, в интервью ТАСС.

По его словам, дверь к бессмертию откроет операция по пересадке человеческого мозга, поскольку клетки мозга пожилого человека в молодом теле омолодятся. Кроме того, пересадка мозга решит и главную проблему трансплантации головы - риск отторжения иммунной системой.

«Увеличение срока жизни и бессмертие имеют важнейшее значение для меня, и я запускаю новый этап моего проекта - BRAVE, что предполагает первую пересадку мозга», - заявил нейрохирург.

Врач утверждает, что самое главное в операции по пересадке головы - соединение спинного мозга. Канаверо подчеркнул, что значительно сократилось время, необходимое на проведение операции, - до 18 часов. При этом якобы есть понимание, как сохранить пациенту голос.

Итальянец уверен, что при пересадке головы от нейрохирургии лишь 5%, а 95% - это сосудистая хирургия, ортопедия, хирургия внутренних органов, отоларингологическая и прочая хирургия.

Специалист утверждает, что пересадка головы якобы была бы возможна ещё полвека назад, если бы исследователи знали, как соединить спинной мозг.

«Проблема пересадки головы заключается в рисках для иммунной системы. Но пересадка мозга этой проблемы не представляет. И это открывает дверь к бессмертию», - заявил он.

Канаверо заявил, что намерен опередить российских ученых, планирующих впервые пересадить мозг человека в искусственное тело в 2025 году.

«Я через три, максимум пять лет смогу осуществить первую пересадку мозга в человеческое тело. Они хотят поместить мозг в механическое тело, я - в настоящее», - заявил итальянский хирург.

Медик подчеркнул, что речь также идет и об идеальной смене внешности.

«Мозг «просыпается» не только в новом теле, но и с новым лицом. В будущем, когда можно будет клонировать человека, как сейчас это делается с животными, мозг можно будет пересадить в его привычную оболочку, но моложе. И это будет возможно уже до конца этого века», - добавил он.

Напомним, ранее Серджио Канаверо намеревался провести первую в истории пересадку головы именно Валерию Спиридонову, однако подготовка к операции практически заморожена.

Как мы уже сообщали, Канаверо на днях выступил в Вене с сенсационным заявлением о первой успешной пересадке головы. Уникальная операция на трупе была проведена в Китае совместно с китайским профессором Жэнь Сяопином из Медицинского университета в Харбине.

«Китай финансировал все - от «а» до «я». КНР хочет достичь уровня сверхдержавы во всех областях, включая биомедицинские исследования. Китайские ученые уже находятся в авангарде генетических исследований, и Китай обойдет США и все прочие страны в области трансплантологии к 2020 году. Пересадка головы завершила цикл исследований, начатых в США более полувека назад. И нынешнему Китаю удается достичь своей цели - стать единственной сверхдержавой не только с точки зрения экономики, но и с точки зрения научных исследований и новейших технологий. КНР преследует цель помогать людям, находящимся в отчаянном положении, не ставя при этом цель разработать методы, позволяющие достигнуть бессмертия».