Итальянский кардинал Акилле Сильвестрини умер на 96-м году жизни

Пятница, 30 Август 2019 Италия Италия

Итальянский кардинал Акилле Сильвестрини умер на 96-м году жизни

В Италии умер бывший префект Конгрегации Восточных Церквей и один из ведущих деятелей ватиканской дипломатии, итальянский кардинал Акилле Сильвестрини.

Об этом сообщает Vatican News.

Уточняется, что он умер 29 августа в больнице имени Агостино Джемелли в Риме в возрасте 95 лет, пишет regnum.ru.

Акилле Сильвестрини родился 25 октября 1923 года недалеко от Равенны, после учебы в духовной семинарии в 1946 году был рукоположен в священники. После окончания учебы в возрасте 30 лет поступил на дипломатическую службу в государственный секретариат Ватикана, служил в странах Юго-Восточной Азии. В дальнейшем прелат занимался отношениями Святейшего престола с международными учреждениями, активно участвуя в процессах миротворчества, разоружения и защиты прав человека.

27 мая 1979 года святой Папа Иоанн Павел II рукоположил прелата в епископы, 28 июня 1988 года возвел его в сан кардинала и вскоре назначил префектом Верховного трибунала Апостольской сигнатуры. С 1991 по 2000 год иерарх был префектом Конгрегации Восточных Церквей.

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