Итальянский лоукостер задумался о создании базы в Украине

Об этом сообщил директор по развитию бизнеса Ernest Airlines Чади Эль Таннир в интервью отраслевому изданию ato.ru.

«Я мечтаю об этом. Такой шаг помог бы нам более удачно планировать расписание рейсов», - отметил он, отвечая на вопрос о создании базы в Украине.

По его словам, сейчас набирать украиноязычный персонал компании приходится в Италии.

«Но в случае принятия решения о создании украинской базы не исключен вариант набора местных кадров», - отметил Эль Таннир.

Напомним, что 9 декабря итальянский лоукостер Ernest Airlines совершил первый рейс из Милана (Бергамо) в Киев (Жуляны), пишет thepolitics.info.

Ранее Ernest Airlines заявил о намерении в 2018 году перевезти более 200 тыс. пассажиров между Украиной и Италией.