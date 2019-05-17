Итальянский Римини не смог подготовиться к пляжному сезону

Пятница, 17 Май 2019 Италия Италия

Итальянский Римини не смог подготовиться к пляжному сезону

На пляжи Римини и соседних городов речные стоки принесли три тысячи тонн древесины и мусора.

Мощный шторм с ливнями, обрушившийся на внутренние районы области Эмилия-Романия, привел к половодью. В результате чего реки Савио и Мареккья сбросили в море 4500 кубометров древесины.

Подобную ситуацию в регионе, где обычно в это время начинается пляжный сезон, не могут припомнить даже старожилы.

С понедельника пляжи Римини, Риччоне и Каттолики очищают два десятка рабочих, задействовано 12 грузовиков и три бульдозера, сообщает euromag.ru.

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