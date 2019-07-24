Итальянский соцработник отбирал детей у семей и передавал в гей-пары

Среда, 24 Июль 2019 Италия Италия

Итальянский соцработник отбирал детей у семей и передавал в гей-пары

Социальная работница Федерика Ангинольфи, составляя ложные отчеты, отбирала детей у нормальных семей и передавали их в однополые пары.

 

Федерика Ангинольфи сейчас помещена под домашний арест. Она многократно фальсифицировала документы и отчеты об условиях жизни детей в родных семьях. Психолог сама является ЛГБТ-активисткой и открыто говорит о том, что относится к сексуальным меньшинствам, сообщает napoli1.com.

Все свои преступления она совершала для того, чтобы отобрать детей у их родных родителей и передать их в однополые семьи, которые, согласно результатам предварительного расследования, «навязывали ребенку сексуальную ориентацию».

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