Итальянский соцработник отбирал детей у семей и передавал в гей-пары

Федерика Ангинольфи сейчас помещена под домашний арест. Она многократно фальсифицировала документы и отчеты об условиях жизни детей в родных семьях. Психолог сама является ЛГБТ-активисткой и открыто говорит о том, что относится к сексуальным меньшинствам, сообщает napoli1.com.

Все свои преступления она совершала для того, чтобы отобрать детей у их родных родителей и передать их в однополые семьи, которые, согласно результатам предварительного расследования, «навязывали ребенку сексуальную ориентацию».