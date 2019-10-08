Итальянский велогонщик погиб из-за падения на финише гонки

Об этом сообщило издание La Gazetta dello Sport.

Молодой человек ударился головой о бетонный парапет и был госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате падения у него образовалась опухоль, врачи удалили ее и ввели спортсмена в искусственную кому, пишет iz.ru.

Несмотря на усилия медиков, Яннелли скончался, не приходя в сознание. Велосипедист выступал за любительскую команду Hato Green Tea Beer из Прато. Его отец Карло Яннелли является вице-президентом тосканского комитета Итальянской федерации велоспорта.