Итальянский велосипедист Ганна побил рекорд мира

Вторник, 05 Ноябрь 2019 Италия Италия

Итальянский велосипедист Ганна побил рекорд мира

Филиппо Ганна стал новым мировым рекордсменом в индивидуальной гонке преследования на первом этапе Кубка мира по гонкам на велотреке, в Минске.

Во время квалификационных заездов 23-летний итальянский велогонщик показал результат 4 минуты 04,252 секунды, что и стало новым мировым достижением, пишет regnum.ru.

Отметим, предыдущий рекорд в индивидуальной гонке преследования на велотреке принадлежал представителю США Эштону Лэмби и составлял 4 минуты 05,423 секунд. Он был установлен 7 сентября на Панамериканских играх в Боливии.

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