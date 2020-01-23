Итальянский Виареджо готовится к карнавалу

Четверг, 23 Январь 2020 Италия Италия

Итальянский Виареджо готовится к карнавалу

1 февраля в курортном городке Виареджо на побережье Тирренского моя начнется знаменитый карнавал.

Праздник продлится до 25 февраля.

Главное событие карнавала – шествие гигантских скульптур из папье-маше.  Эта традиция восходит к древним trionfi – празднествам в честь военных побед, которые устраивали в эпоху Возрождения, а также к мастерству строительства больших парусных лодок, которым испокон веков гордится Виареджо, пишет euromag.ru.

На площадях и улицах проходят концерты, выставки, тысячи людей принимают участие в уличных вечеринках под названием Rioni, вспоминая о своих корнях и традициях, и, конечно же, всем руководит веселый Бурламакко – официальная маска карнавала и символ Виареджо. Образ Бурламакко придумал в 1931 году художник Уберто Бонетти.

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