Итальянский Vogue впервые выйдет с пустой обложкой

"Решение напечатать такую обложку было связано не с отсутствием изображений, совсем наоборот. Мы выбрали белый цвет, потому что он одновременно символизирует множество вещей. Белый— это уважение, а также перерождения (свет после тьмы) и сумма всех цветов. Это цвет униформы тех, кто рискует своей жизнью, чтобы спасти нашу. Белый наполняет пространство идеями, мыслями, идеями, историями, стихами, музыкой и заботой", — объяснили такой выбор в редакции.

За несколько часов этот пост набрал почти 300 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев, в основном положительных. "Невероятно", "браво", "красивое послание в простом исполнении", — написали пользователи.

Выход этого номера одного из старейших изданий о моде планируется в эту пятницу, 10 апреля, пишет euromag.ru.