Итальянский Vogue впервые выйдет с пустой обложкой

Четверг, 09 Апрель 2020 Италия Италия

Итальянский Vogue впервые выйдет с пустой обложкой

В инстаграм-аккаунте Vogue Italia был опубликован пост, в котором представители издания сообщили, что апрельский номер журнала впервые выйдет с пустой обложкой белого цвета.

"Решение напечатать такую обложку было связано не с отсутствием изображений, совсем наоборот. Мы выбрали белый цвет, потому что он одновременно символизирует множество вещей. Белый— это уважение, а также перерождения (свет после тьмы) и сумма всех цветов. Это цвет униформы тех, кто рискует своей жизнью, чтобы спасти нашу. Белый наполняет пространство идеями, мыслями, идеями, историями, стихами, музыкой и заботой", — объяснили такой выбор в редакции.

За несколько часов этот пост набрал почти 300 тысяч лайков и несколько тысяч комментариев, в основном положительных. "Невероятно", "браво", "красивое послание в простом исполнении", — написали пользователи.

Выход этого номера одного из старейших изданий о моде планируется в эту пятницу, 10 апреля, пишет euromag.ru.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)