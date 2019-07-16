Итальянский замок конфисковали за коррупцию

Вторник, 16 Июль 2019 Италия Италия

Итальянский замок конфисковали за коррупцию

Сотрудники финансовой гвардии Италии в рамках операции по борьбе с коррупцией конфисковали Арагонский замок на острове Искья.

Об этом в понедельник, 15 июля, пишет газета Il Mattino.

По информации издания, правоохранители конфисковали имущество троих местных предпринимателей, а также 77-летнего Алессандро Джелормини. Все четверо помещены под домашний арест.

Джелормини получил известность в качестве налогового консультанта известного итальянского политика Паоло Чирино Помичино, в 80-е входившего в кабинет министров и ставшего фигурантом коррупционного скандала.

Общая стоимость конфискованного имущества, как пишет Il Mattino, превышает 40 миллионов евро. В список изъятого наряду с Арагонским замком входят вилла на Капри и несколько объектов недвижимости в Риме и Неаполе.

Арагонский замок — главная туристическая достопримечательность курортного острова Искья. Первое упоминание о крепости относится к 474 году до нашей эры, расцветом замка называют шестнадцатый век.

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