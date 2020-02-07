Итальянским врачам разрешили помогать пациентам уходить из жизни

Пятница, 07 Февраль 2020 Италия Италия

Итальянским врачам разрешили помогать пациентам уходить из жизни

Итальянские врачи больше не будут подвергаться дисциплинарному взысканию за оказание «помощи» по уходу пациентов из жизни.

Соответствующие поправки в профессиональный кодекс были утверждены на заседании совета национальной федерации медицинских работников в четверг, 6 февраля.

Ранее Конституционный суд Италии принял решение, согласно которому «в отдельных случаях» такие действия врачей не должны быть наказуемыми - этим решением и руководствовались в федерации, пишет regnum.ru.

Врач не сможет быть привлечен к уголовной ответственности при соблюдении ряда условий: пациент, просящий об оказании ему такой «помощи», должен быть в полном сознании, должен быть болен неизлечимой болезнью и испытывать «непереносимые страдания».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)