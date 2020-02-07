Итальянским врачам разрешили помогать пациентам уходить из жизни

Соответствующие поправки в профессиональный кодекс были утверждены на заседании совета национальной федерации медицинских работников в четверг, 6 февраля.

Ранее Конституционный суд Италии принял решение, согласно которому «в отдельных случаях» такие действия врачей не должны быть наказуемыми - этим решением и руководствовались в федерации, пишет regnum.ru.

Врач не сможет быть привлечен к уголовной ответственности при соблюдении ряда условий: пациент, просящий об оказании ему такой «помощи», должен быть в полном сознании, должен быть болен неизлечимой болезнью и испытывать «непереносимые страдания».