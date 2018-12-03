Итальянско-русская звезда Мишлен

Любопытно, что адресован он был автомобилистам, которых тогда было не так уж и много.

Компания Michelin (производитель шин) решила посвятить издание путешествиям по стране: в справочнике была информация о том, где можно отремонтировать или заправить свой автомобиль, остановиться на ночлег и, разумеется, как следует пообедать или поужинать, причем распространялся он бесплатно.

Через 20 лет из гида Мишлен выкинули всю рекламу и стали продавать новое издание за деньги. В 1926-м в нем впервые появились рестораны, отмеченные звездой, означавшей хорошую кухню (еще две добавились в ближайшее десятилетие). Затем, по мере развития интереса к автомобилизму, стали выходить справочники по другим странам.

В 2019 году звезд в Италии всего 367, вот так они распределены:

3 звезды: 10 (+1 в сравнении с 2018 г.);

2 звезды: 39 (-2 в сравнении с 2018 г.);

1 звезда: 318 (+12 в сравнении с 2018 г.).

Confusion и красавица-жена

В ноябре 2018 года ресторан Confusion, который находится в самом известном городке Сардинии - курорте категории люкс Порто Черво, заслуженно получил свою первую звезду Мишлен под патронатом знаменитого Итало Басси. Во всей Сардинии, кстати, звезд всего три. Шеф-повар посвятил это достижение своей жене и музе Татьяне Розенфельд, которая была инициатором этого проекта. Начиная с ресторана в Вероне и по сегодняшний день в Порто Черво она бессменно руководит семейным рестораном.

Итало Басси 23 года в качестве шеф-повара бессменно руководил кухней Энотеки Пинкьорри, для которой в 2003-м заслужил третью звезду Мишлен.

В 2015 году Итало Басси прощается с Enoteca Pinchiorri, чтобы посвятить себя Confusion - проекту, который представляет его видение современной высокой кухни, основанное на итальянских традициях с включением ингредиентов и техник из разных гастрономических культур . Проект сочетает в себе весь опыт работы Итало в разных уголках планеты, плечом к плечу с самыми великими поварами современности, а также утонченность и прекрасный вкус его красавицы-жены Татьяны.

Итак, эта новая звезда Мишлен на итальянской гастрономической сцене по праву может считаться итальянско-русской. В Италии немало ресторанов где россияне - хозяева либо шеф-повара, либо и то и другое. Так что ждем новых успехов и звезд от наших соотечественников в Италии.

Ирина Раскина