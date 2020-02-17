Из авиакомпании Air Italy уволят всех 1450 сотрудников

Понедельник, 17 Февраль 2020 Италия Италия

Из авиакомпании Air Italy уволят всех 1450 сотрудников

Все 1450 сотрудников авиакомпании Air Italy будут уволены, приказ будет подписан в ближайшие дни.

Об этом сообщили представители компании в пятницу, 14 февраля.

Они пообещали, что примут все возможные меры по смягчению ситуации, пишет regnum.ru.

11 февраля руководители Air Italy заявили о грядущей ликвидации компании. Причина — постоянные экономические трудности. Последние рейсы будут совершены 25 февраля. Профсоюзы и правительство страны выступили с критикой такого решения, однако владельцы компании не намерены его менять.

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