Из авиакомпании Air Italy уволят всех 1450 сотрудников

Об этом сообщили представители компании в пятницу, 14 февраля.

Они пообещали, что примут все возможные меры по смягчению ситуации, пишет regnum.ru.

11 февраля руководители Air Italy заявили о грядущей ликвидации компании. Причина — постоянные экономические трудности. Последние рейсы будут совершены 25 февраля. Профсоюзы и правительство страны выступили с критикой такого решения, однако владельцы компании не намерены его менять.