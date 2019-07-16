Из Франции в Италию можно проехать под горой

Дорогу прорубили на высоте 1,274 километра со стороны Франции и 1,381 со стороны Италии (всего высота Монблана 4,810 километра). Строить начали с обеих сторон. Использовали 711 тонн взрывчатки, изъяли 555 тысяч кубометров горной породы, и спустя восемь лет, 16 июля 1965 года дорогу торжественно открыли. Присутствовали правители обеих стран. Дорога была важна для них в первую очередь в экономическом плане — теперь можно было экспортировать товары по более короткому пути.

Но, как оказалось, предусмотрели не все. 24 марта 1999 года там произошла катастрофа, в которой погибли 39 человек. У грузовика, который находился примерно на половине пути 11,6-метрового тоннеля, загорелся двигатель. Водитель попытался воспользоваться огнетушителем, но двигатель взорвался, и пламя охватило кузов. Другие авто, следовавшие за грузовиком с французской стороны, оказались заблокированными. Пожар распространился на соседние автомобили, в том числе, из-за того, что разлился и начал гореть маргарин, который перевозил грузовик. Тоннель заполнил едкий дым, плавился асфальт и облицовка тоннеля, а спасательные службы смогли пробиться только к ночи. Аварийные убежища людей не спасли, так как их двери не были рассчитаны на многочасовое сопротивление огню, пишет pnp.ru.

В задымлении погибли 39 человека, в том числе один из пожарных и сотрудник итальянского оператора тоннеля Пьерлучио Тинацци, который успел вывезти на своем патрульном мотоцикле около 10 человек, многие из которых, правда, умерли впоследствии от отравления дымом. Сам он тоже задохнулся.

После трагедии тоннель переоборудовали и снова открыли в 2002 году. Его снабдили новой системой видеонаблюдения, тепловыми датчиками и дополнительными выходами, убежищами и пешеходным тоннелем со своей вентиляционной системой, который пролегает параллельно автомобильному. За въезд нужно заплатить — водителю легкового автомобиля примерно 40 евро, грузовика — больше 300 евро. Грузовые авто должны пройти осмотр перед въездом, для чего с обеих сторон оборудовали специальные площадки.