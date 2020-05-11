Из Италии на родину вернулись российские военные
Второй самолет Ил-76 ВКС России с военными специалистами и спецтехникой, помогавшими бороться с коронавирусной инфекцией в Италии, приземлился на подмосковном аэродроме «Чкаловский».
Об этом 9 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Первый самолёт с личным составом сводного отряда министерства обороны России, вылетевший с аэродрома «Виллафранка» итальянского города Верона, приземлился на аэродроме «Чкаловский» 8 мая. Военнослужащих встречали заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов и рота почётного караула. Во время проведения торжественного митинга наиболее отличившимся военнослужащим вручили ведомственные знаки отличия, пишет regnum.ru.