Из Италии на родину вернулись российские военные

Об этом 9 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Первый самолёт с личным составом сводного отряда министерства обороны России, вылетевший с аэродрома «Виллафранка» итальянского города Верона, приземлился на аэродроме «Чкаловский» 8 мая. Военнослужащих встречали заместитель министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов и рота почётного караула. Во время проведения торжественного митинга наиболее отличившимся военнослужащим вручили ведомственные знаки отличия, пишет regnum.ru.