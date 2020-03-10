Из Италии в Тбилиси прибудут до 200 граждан Грузии

Вторник, 10 Март 2020 Италия Италия

Из Италии в Тбилиси прибудут до 200 граждан Грузии

До 200 грузинских граждан 10 марта прибудут в Тбилиси из Италии, где будут помещены в карантин по коронавирусу COVID-19.

Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на данные в министерстве по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защите Грузии.

«Это решение вчера было окончательно согласовано при сотрудничестве с министерствами экономики и иностранных дел <…> Уже вылетели два самолета, они вернутся в 19:30», — рассказал журналистам Роман Бокерия, являющийся гендиректором авиакомпании, которая будет эвакуировал граждан Грузии. Он отметил, что полеты оплачивает грузинское правительство, пишет regnum.ru.

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