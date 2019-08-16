Из тысяч елей в Италии сделают музыкальные инструменты

Из елей Страдивари в провинции Трентино (Италия), которые повалил ураган в 2018 году, сделают 35 тысяч музыкальных инструментов, сообщает classicfm.com.

В октябре 2018 года сильный ураган уничтожил миллионы резонансных елей. Из таких же деревьев в XVII-XVIII веках делал скрипки Антонио Страдивари.

Благодаря Огнибени, было собрано 230 тысяч евро для того, чтобы сохранить упавшие стволы. Ценную древесину спасли до того, как она начала гнить.

Теперь из нее сделают деки для 15 тысяч фортепиано, двух тысяч арф и 18 тысяч скрипок и гитар, пишет РИА Новости.

Ели, из которых получаются лучшие музыкальные инструменты, называются резонансными. У таких деревьев не должно быть сучков, завитков и других неровностей.