Из-за дорогого мороженого турист в Италии вызвал полицию

Путешественник из Тайваня пожаловался на цену вафельного конуса с шариком мороженого, но продавец сказал ему, что мороженое "стоит дорого, потому что оно вкусное".

В итоге турист заплатил за порцию 25 евро, но его итальянский гид вызвал полицию. Сотрудники полиции обнаружили, что магазин скрыл прайс-лист за прилавком и наложил на торговую точку штраф в размере двух тысяч евро, пишет РИА Новости.

Этот не первый случай, когда туристы жалуются на непомерные расходы в итальянских торговых точках. В августе разъяренный покупатель подал в суд на кафе за то, что за две чашки кофе и две бутылки воды с него потребовали 43 евро.