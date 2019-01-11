Из-за дорогого мороженого турист в Италии вызвал полицию
Туристу из Тайваня во Флоренции пришлось заплатить 25 евро за мороженое, но магазин, продавший дорогое лакомство, был оштрафован на две тысячи евро.
Путешественник из Тайваня пожаловался на цену вафельного конуса с шариком мороженого, но продавец сказал ему, что мороженое "стоит дорого, потому что оно вкусное".
В итоге турист заплатил за порцию 25 евро, но его итальянский гид вызвал полицию. Сотрудники полиции обнаружили, что магазин скрыл прайс-лист за прилавком и наложил на торговую точку штраф в размере двух тысяч евро, пишет РИА Новости.
Этот не первый случай, когда туристы жалуются на непомерные расходы в итальянских торговых точках. В августе разъяренный покупатель подал в суд на кафе за то, что за две чашки кофе и две бутылки воды с него потребовали 43 евро.