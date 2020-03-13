Из-за коронавируса в Италии Fiat приостанавливает производство авто

Об этом сообщает пресс-служба бренда.

В компании заявили, что приостановка работы заводов связана с требованиями правительства Италии по противодействию распространению коронавируса в стране. Кроме того, Fiat уже предпринял ряд мер, которые направлены на повышение безопасности, в том числе дезинфекцию рабочих зон и помещений для отдыха, пишет regnum.ru.

В Fiat заверили, что временная остановка производства не должна сказаться на общем объеме выпуска продукции.

Также в Италии свою деятельность временно приостанавливают крупнейшие автомобильные дилеры.

Напомним, Fiat в 2019 году реализовал порядка 30 тыс. новых автомобилей и более 20 тыс. подержанных машин.