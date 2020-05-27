Из-за пандемии издательства Италии потеряют почти миллиард евро

Заявил во вторник, 26 мая, глава национальной ассоциации издателей Рикардо Франко Леви.

Издательства недополучат около 25% ожидаемой выручки, которая должна была составить 3,2 млрд евро, сказал Леви.

Одновременно с резким падением объема продаж бумажных книг наблюдается быстрый рост доли электронных изданий — по данным экспертов, за время пандемии он приблизился к отметке 50%, пишет regnum.ru.