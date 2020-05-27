Из-за пандемии издательства Италии потеряют почти миллиард евро
Из-за спровоцированного эпидемией, карантином и экономическим кризисом падения объема продаж на книжном рынке Италии издательства страны потеряют от 650 до 900 млн евро.
Заявил во вторник, 26 мая, глава национальной ассоциации издателей Рикардо Франко Леви.
Издательства недополучат около 25% ожидаемой выручки, которая должна была составить 3,2 млрд евро, сказал Леви.
Одновременно с резким падением объема продаж бумажных книг наблюдается быстрый рост доли электронных изданий — по данным экспертов, за время пандемии он приблизился к отметке 50%, пишет regnum.ru.