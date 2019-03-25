Из-за забастовки в Италии отменены почти сто авиарейсов

Из-за забастовки ряда профсоюзов авиакомпании Alitalia в понедельник, 25 марта, отменены 95 рейсов авиакомпании, передает Il Messaggero.

Профсоюзы требуют от властей страны бороться с демпингом в отрасли, который вынуждены оплачивать работники авиакомпаний. Также профсоюзы требуют обязать работодателей подписать с сотрудниками компании национальный договор с указанием минимального уровня оплаты труда, пишет regnum.ru.

При этом сотрудники авиакомпании выразили готовность позаботиться о пассажирах и совершить неотмененные рейсы на более вместительных самолетах, чтобы взять на борт как можно больше людей.

Как сообщалось ранее, руководители правительства страны намерены представить проект развития «Алиталии» в конце марта. Совладельцем авиакомпании и ответственным за ее вывод из кризиса будет Delta.