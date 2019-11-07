Изучение климатических изменений станет обязательным в школах Италии

Об этом заявил глава Министерства образования республики Лоренцо Фьорамонти.

По словам министра, с нового учебного года, который начнётся в сентябре 2020, 33 учебных часа ежегодно будут уходить на вопросы, связанные с изменением климата, пишет news.ru.

Многие традиционные предметы, такие как математика, география, физика, также будут изучаться с точки зрения устойчивого развития, пишет Reuters.

Я хочу сделать итальянскую систему образования первой системой образования, которая ставит окружающую среду и общество в центр всего, что мы изучаем в школе, — заявил Фьорамонти агентству.