Специальное предложение «Чего хотят женщины: СПА» действует с 6-8 марта 2020 года и включает две ночи проживания с завтраками, ужин из трёх блюд в субботний вечер в ресторане 1919, а также одну спа-процедуру для гостьи на выбор из пяти вариантов.

Это может быть массаж «Сатурния», который снимает боли в суставах и мышечное напряжение, или терапия камнями, для которой используют 54 горячих и холодных камня, стимулирующих каждую чакру. Возможно, дамы выберут традиционный тайский массаж или решат попробовать массаж шиацу, основанный на японском методе Намикоси (точечный массаж с помощью глубоких надавливаний). Еще один из вариантов - холистический массаж, в основе которого лежат колебания (пульсации), а не разминания. Словом, снова права выбора за женщинами, пишет euromag.ru.

Кроме того, к услугам синьор неограниченный доступ в термальный источник-бассейн и термы; в римскую баню, сауну и хаммам; в тренажёрный зал, на теннисный корт и тренировочное поле для гольфа.

Стоимость специального предложения начинается от 1115 евро при двухместном размещении, и от 634 евро при одноместном. Известный тосканский курорт приглашает на спа-уикенд

Курорт Terme di Saturnia Natural SPA & Golf Resort предлагает отправиться на 8 марта на спа-уикенд в Тоскану.

Специальное предложение «Чего хотят женщины: СПА» действует с 6-8 марта 2020 года и включает две ночи проживания с завтраками, ужин из трёх блюд в субботний вечер в ресторане 1919, а также одну спа-процедуру для гостьи на выбор из пяти вариантов.

Это может быть массаж «Сатурния», который снимает боли в суставах и мышечное напряжение, или терапия камнями, для которой используют 54 горячих и холодных камня, стимулирующих каждую чакру. Возможно, дамы выберут традиционный тайский массаж или решат попробовать массаж шиацу, основанный на японском методе Намикоси (точечный массаж с помощью глубоких надавливаний). Еще один из вариантов - холистический массаж, в основе которого лежат колебания (пульсации), а не разминания. Словом, снова права выбора за женщинами!

Кроме того, к услугам синьор неограниченный доступ в термальный источник-бассейн и термы; в римскую баню, сауну и хаммам; в тренажёрный зал, на теннисный корт и тренировочное поле для гольфа.

Стоимость специального предложения начинается от 1115 евро при двухместном размещении, и от 634 евро при одноместном.