Кабмину Италии предрекают крах в январе 2020 года

Пятница, 03 Январь 2020 Италия Италия

Кабмину Италии предрекают крах в январе 2020 года

Джузеппе Конте превзошёл ожидания большей части своих политических соперников, выдержав крах своего первого кабинета министров летом 2019 года.

Но его вторая команда настолько слабая, что проблемы угрожают привести к очередной отставке чиновников в январе 2020-го.

В этом месяце могут начаться два отдельных голосования по избирательной реформе: одно призвано уменьшить число законодателей, а другое предлагает ввести в стране британскую систему первичного прохождения должности.

Предыдущий референдум досрочно отправил в отставку Ренци. Второй вариант поставит Конте под угрозу, так как проигравшая сторона, скорее всего, инициирует досрочные выборы, пишет news.ru.

Кроме того, Конте обязан вступить в переговоры по нескольким важным вопросам, подчёркивающим противоречия между элитарной группой сторонников и её противниками среди сторонников премьера.

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