Кабмину Италии предрекают крах в январе 2020 года

Но его вторая команда настолько слабая, что проблемы угрожают привести к очередной отставке чиновников в январе 2020-го.

В этом месяце могут начаться два отдельных голосования по избирательной реформе: одно призвано уменьшить число законодателей, а другое предлагает ввести в стране британскую систему первичного прохождения должности.

Предыдущий референдум досрочно отправил в отставку Ренци. Второй вариант поставит Конте под угрозу, так как проигравшая сторона, скорее всего, инициирует досрочные выборы, пишет news.ru.

Кроме того, Конте обязан вступить в переговоры по нескольким важным вопросам, подчёркивающим противоречия между элитарной группой сторонников и её противниками среди сторонников премьера.