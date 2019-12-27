Как изменилась Италия за 8 лет

Пятница, 27 Декабрь 2019 Италия Италия

Как изменилась Италия за 8 лет

Рождаемость и ВВП ниже, безработица выше.

За восемь лет между 2009 и 2017 годами в Италии снизились уровень рождаемости, ВВП на душу населения и число убийств, выросли — продолжительность жизни, доля граждан с высшим образованием, а также иностранцев и безработных, передает regnum.ru.

Коэффициент рождаемости снизился с 1,41 до 1,32, ВВП на душу населения — с 26 701 евро до 26 334 евро, число убийств — с 586 до 368 в год.

В свою очередь продолжительность жизни выросла с 81,6 до 82,5 года, доля граждан с высшим образованием — с 10% до 13,2%, доля иностранцев — с 7 до 8,5% населения, уровень безработицы — с 7,7 до 11,2% (в настоящее время этот показатель вновь снизился — до 9,8%).

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